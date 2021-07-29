اذاعة وتلفزيون
“حديدان وبنت الحراز ” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة من المسلسل “حديدان وبنت الحراز”، ابتداء من التاسعة ليلا و50دقيقة. وتدور أحداث الموسم الخامس من السلسلة حول استنجاد الأمير عياد بحديدان، من أجل مساعدة الحراز وابنته اللذين أسرهما “بوعمامة” زعيم المتمردين. ورفض حديدان التدخل في البداية في ما يحدثأكمل القراءة »
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