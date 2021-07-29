خاص
أمل أجيال المستقبل
أعلنت “جمعية الأمم المتحدة-المغرب” مشاركة أكثر من 80 دولة في المنتدى الدولي الافتراضي، الذي ينعقد اليوم (الخميس) بمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش، موضحة أن التظاهرة، التي ستنظم تحت شعار «جمعيات الأمم المتحدة في العالم.. مساهمة قيمة في خدمة الأجيال المستقبلية»، ستعرف مشاركة جمعيات الأمم المتحدة في أكثر من 80 دولة،أكمل القراءة »
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