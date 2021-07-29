fbpx
خاص

ثورة المنجزات على أرض الواقع

منذ دقيقتين
بيعة العرش تعاقد ديني وقانوني وسياسي واجتماعي بين الملك والشعب تجسد البيعة التي يقدمها الشعب لملكه سنويا وعلى مدى قرون خلت، قيمة التلاحم الروحي العميق، والروابط الوثيقة التي جمعت دوما بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي الوفي. ويعد عقد البيعة الضاربة جذوره في التاريخ، تقليدا مغربيا أصيلا نسج خيوطه عبر السنين،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى