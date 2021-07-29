خاص
ثورة المنجزات على أرض الواقع
بيعة العرش تعاقد ديني وقانوني وسياسي واجتماعي بين الملك والشعب تجسد البيعة التي يقدمها الشعب لملكه سنويا وعلى مدى قرون خلت، قيمة التلاحم الروحي العميق، والروابط الوثيقة التي جمعت دوما بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي الوفي. ويعد عقد البيعة الضاربة جذوره في التاريخ، تقليدا مغربيا أصيلا نسج خيوطه عبر السنين،أكمل القراءة »
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