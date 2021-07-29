خاص
أولوية الاستثمار في الإنسان
“تيسير” و”مليون محفظة” تعبير عن إرادة قوية لإنصاف تلاميذ العالم القروي أسرعت الحكومة في تعزيز برامج الدعم المدرسي، للحد من الهدر المدرسي، وإعطاء أمل لتلاميذ العالم القروي خاصة، في غد أفضل من خلال انتشالهم من الأمية، ومنحهم المعارف والكفايات الأساسية، وهو ما حرص عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش،أكمل القراءة »
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