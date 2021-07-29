الصباح الفني
قالوا
القاطي كتب الفنان ربيع القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “ابتسم في وجه الحياة، فإنها تحبك على طريقتها”. الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها على “إنستغرام” قائلة “نحتاج كثيرا من البساطة من أجل أن نحب”. لديب كتبت الممثلة السعدية لديب تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيهاأكمل القراءة »
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