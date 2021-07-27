الصباح الفني
جمالي تستمر في الغناء
أعلنت طرح أغنية جديدة انتهت من تسجيلها قبل مدة تعتزم فاتي جمالي، الاستمرار في عالم الغناء، وطرح عمل فني جديد، بعد محاولاتها السابقة، والتي حاولت من خلالها فرض نفسها في الساحة الغنائية. وتستعد جمالي، حسب ما أكدته، لطرح أغنية جديدة على قناتها الخاصة على “يوتوب”، لم تكشف تفاصيلها لمتابعي صفحتهاأكمل القراءة »
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