الرياضة
مالانغو بالإمارات من أجل الفحص الطبي
لن يشارك في مباراة «الماص» ونغوما يودعه برسالة غادر الكونغولي بين مالانغو، أول أمس (الأحد)، مطار محمد الخامس، صوب الإمارات، للخضوع إلى الكشف الطبي، قبل التوقيع رسميا في كشوفات الشارقة، مقابل ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم. ورغم محاولات المكتب المسير التكتم على الصفقة، ونفيها في أكثر من مناسبة، إلا أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا