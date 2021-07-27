الصباح الفني
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160 بيضة عمرها أكثر من 85 سنة أعلن علماء إحاثة أرجنتينيون، اكتشاف أكثر من 160 بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ، نتيجة أشغال في جامعة بمقاطعة نيوكوين في منطقة باتاجونيا جنوب الأرجنتين. وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس لوكالة “فرانس برس”، “وجدنا حقلا كاملا يحتوي بيوضا متحجرة لطيور تتميزأكمل القراءة »
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