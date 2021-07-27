أســــــرة
التسوس من أسبابها
الدكتور بنمنصور قال إن الإفراط في تنظيف الأسنان يؤثر عليها سلبا كشف الدكتور كمال بنمنصور، طبيب أسنان، بعض أسباب الإصابة بحساسية الأسنان. وأوضح بنمنصور في حوار مع “الصباح”، أن التسوس من بين الأسباب، إلى جانب هروب اللثة والتبييض، مشيرا إلى أن التخلص من هذا المشكل يتوقف على علاج السبب، فيأكمل القراءة »
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