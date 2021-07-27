الرياضة
الكينيون يتوعدون بقالي
حرب نفسية على العداء المغربي لحرمانه من التتويج شرع المنتخب الكيني المشارك في سباق 3 آلاف متر موانع، ضمن الألعاب الأولمبية التي تحتضنها طوكيو، إلى غاية ثامن غشت المقبل، في الحرب النفسية على سفيان بقالي، عداء المنتخب الوطني. وتوعد المنتخب الكيني بقالي بحرمانه من الصعود إلى منصة التتويج، ورسم خطةأكمل القراءة »
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