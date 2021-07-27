الرياضة
أووك مطلوب بفاس والمحمدية
عبر فريقا المغرب الفاسي وشباب المحمدية، عن رغبتهما في الاستفادة من خدمات بديع أووك، مهاجم الوداد. ويحاول الفريقان استغلال الفتور في العلاقة ما بين أووك وجماهير الوداد، لانتدابه بداية من الموسم المقبل. وبات مستقبل، أووك مع الوداد غامضا، بسبب تراجع مستواه، وفقدانه الرسمية، منذ تعرضه للإصابة. وأنهى أووك موسمه معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا