الرياضة
كورونا يعصف بنصف نهائي بطولة السلة
إصابة ست لاعبات بـ «الكوديم» ومدرب وإداري والجامعة تؤجل المباريات أربك فيروس كورونا برنامج مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة السلة إناث، بعد تسجيل إصابات مؤكدة في صفوف لاعبات النادي المكناسي ومدرب الفريق والمدير الإداري. وأثبتت التحاليل المخبرية، التي خضعت لها لاعبات الأندية المشاركة في نصف النهائي والأطر التقنية والإدارية، إصابةأكمل القراءة »
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