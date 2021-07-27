الصباح الفني
احتفاء تطواني بالعود
تنطلق اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للعود بتطوان، وذلك في نسخة افتراضية مع حفل افتتاح حي مباشرة من مسرح المركز الثقافي بتطوان. المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب والرياضة سيكرم أحد أعمدة الموسيقى العصرية بتطوان، العازف والفنان مصطفى مزواق؛ وأيضا الفنان والأستاذ محمد الأشهب من الدار البيضاءأكمل القراءة »
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