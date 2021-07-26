الصباح الفني
شاكر يعود من جديد
طرح الفنان فضل شاكر، تزامنا مع عيد الأضحى، أغنيته الجديدة “عايشين ومش عايشين” عبر قناته الخاصة على موقع “يوتيوب”. وقال شاكر في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، متوجها إلى متابعيه تعليقا على إصدار الأغنية: “عايشين ومش عايشن هديتي لكم في عيد الأضحى”. الأغنية باللهجة المصرية، و من كلمات رؤوف رأف،أكمل القراءة »
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