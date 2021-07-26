خاص
علاقة “أمنستي” ب”سيا” معروفة
> هل تتفق مع ما جاء في بلاغ الحكومة بأن المغرب مستهدف في قضية التجسس بسبب ما حققه من نجاحات أخيرة؟ > استهداف المغرب هذا أمر مؤكد، وهذا الاستهداف جزء من كل، وليس استثناء، لأن النظام الرأسمالي العالمي في أزمة، متعددة الأوجه، لأنه مفلس ومشحون بالتناقضات، ويتوسل للخروج من أزماته،أكمل القراءة »
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