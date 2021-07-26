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الركاكنة: الانتخابات أنصفتني
لم يتوقع النتيجة بعد طرده تعسفا من التعاضدية الوطنية للفنانين عبر الممثل عبد الكبير الركاكنة عن سعادته بنتائج انتخابات التعاضدية الوطنية للفنانين، إذ اعتبرها منصفة له بعد أن تعرض إلى طرد وصفه ب”التعسفي” من التعاضدية في فترة سابقة وحرم وأفراد أسرته من الاستفادة من الخدمات الصحية. وقال الركاكنة إن التصويتأكمل القراءة »
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