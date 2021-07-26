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زواج المتعة شرعي
الدكتور مصطفى راشد * وصلني سؤال عبر موقعي على الأنترنت من امرأة من إحدى دول المغرب العربي تقول فيه هل زواج المتعة من الإسلام أم أن الإسلام حرمه وما الدليل؟ وللإجابة عن سؤالها، أقول في البداية إنني سبق أن وضعت بحثا مسجلا في هذا الموضوع منذ 19 عاما مدعما بالأدلة القرآنيةأكمل القراءة »
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