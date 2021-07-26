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“سانطو” يطرح “سينيورا”
طرح فنان الراب منير الفكاك الله، الشهير بـ”سانطو”، فيديو كليب أغنيته الجديدة “سينيورا”، وهي من كلمات وألحان عمر سلطان، في حين أشرف على إخراج فيديو كليب الأغنية هشام زري. ويحرص “سانطو” من خلال أغانيه، على ملامسة قضايا المجتمع خاصة فئة الشباب، إذ سبق أن قدم مجموعة من الأغاني التي تحملأكمل القراءة »
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