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“كول مي” بنشليخة في “الطوندونس”
احتلت الفنانة المغربية منال بنشليخة، الرتبة الرابعة في “الطوندونس” المغربي بفضل أغنيتها الجديدة “كول مي”. وطرحت منال جديدها الفني، نهاية الأسبوع الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”. وجسدت بنشليخة دور فتاة البادية في أغنيتها الجديدة، والتي لحنتها بنفسها رفقة كل من معروف، و”بليز باتيس” و”نيزك”. واختارت منالأكمل القراءة »
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