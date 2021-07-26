مجتمع
تكريم التلاميذ المتفوقين بمكناس
نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمكناس، أخيرا، بالمركب الثقافي بمكناس، حفل التميز الختامي للموسم الدراسي 2020-2021 تحت شعار” جودة المنظومة التربوية رهان النموذج التنموي الجديد”. وشكل حفل التميز مناسبة للاحتفال بالحصيلة التربوية على مستوى المديرية الإقليمية بمكناس، بعد سنة دراسية حافلة بالإنجازات تم تحقيقها عن طريق العمل الجادأكمل القراءة »
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