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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
قبعة نابليون للبيع بمزاد تشكل قبعة لنابليون بونابرت محور مزاد على الإنترنت تنظمه دار “سوذبيز” بين 15 و22 شتنبر المقبل، بمناسبة مرور مائتي عام على وفاة إمبراطور فرنسا. ويقدر السعر الأولي لهذه القبعة ذات القرنين ما بين 400 ألف و600 ألف أورو، وفق ما جاء في بيان صادر عن دارأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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