الرياضة
المرضي تنسحب من أولمبياد طوكيو
عجزت عن استعادة لياقتها البدنية بسبب عدم تجاوز آثار الوضع أعلنت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة انسحاب خديجة المرضي، لاعبة المنتخب الوطني، من منافسات الألعاب الأولمبية، المقرر افتتاحها، اليوم (الجمعة) بطوكيو. وشكل انسحاب المرضي ضربة موجعة للملاكمة المغربية، والرياضة الوطنية بصفة عامة، بالنظر إلى اعتبارها من أبرز الملاكمات المرشحات للصعود إلىأكمل القراءة »
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