الصباح الفني
بلحجام: الإذاعة أبعدتني عن التمثيل
عدت بعد غياب، إلى الساحة الفنية، بشكل قوي وشاركت في أكثر من عمل، فكيف استطعت القطع مع فترة الغياب؟ صحيح أنني لم أقدم، خلال الفترة الماضية أعمالا فنية، ولكنني ظللت قريبا من الساحة الفنية، ومن الجمهور من خلال برنامج إذاعي كنت مشرفا على تقديمه، طيلة السنوات الماضية. فبسبب ظروف العمل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا