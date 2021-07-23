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الصباح الفني

بلحجام: الإذاعة أبعدتني عن التمثيل

منذ دقيقتين
عادل بلحجام
عدت بعد غياب، إلى الساحة الفنية، بشكل قوي وشاركت في أكثر من عمل، فكيف استطعت القطع مع فترة الغياب؟ صحيح أنني لم أقدم، خلال الفترة الماضية أعمالا فنية، ولكنني ظللت قريبا من الساحة الفنية، ومن الجمهور من خلال برنامج إذاعي كنت مشرفا على تقديمه، طيلة السنوات الماضية. فبسبب ظروف العمل،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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