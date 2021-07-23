حوادث
25 سنة لمتهم بمحاولة القتل
الضحية تدخل لفض نزاع فتعرض لاعتداء بالسلاح أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه ب25 سنة سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار. وتوصلت الضابطة القضائية لدى مفوضية الأمن الوطني بأزمور بخبرأكمل القراءة »
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