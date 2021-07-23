وطنية
الوباء يحصد أرواح الممتنعين عن التلقيح
وزير الصحة يؤكد أن الموجودين بأقسام الإنعاش فوتوا على أنفسهم فرصة التطعيم بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 527، إلى حدود مساء أول أمس (الأربعاء)، وتبين أن عدد الملتحقين بالإنعاش في ارتفاع، إذ دخله يوم عيد الأضحى 88 شخصا جديدا، وأغلب هذه الحالات من فئة كان بإمكانها تجنب الوضع الذيأكمل القراءة »
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