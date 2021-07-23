حوادث
سائق “طاكسي” يروج مخدرات
وضعت عناصر فرقة الشرطة السياحية بولاية أمن البيضاء، أخيرا، حدا لأنشطة إجرامية لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 66 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب مصدر أمني لـ”الصباح”، جرى اعتقال المشتبه فيه وسط المدينة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادمة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا