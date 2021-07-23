الرياضة
الجيش يسابق الزمن لتحصين نجومه
يفاوض بورغيس والداودي ويقترب من استعادة الشيبي يسابق الجيش الملكي الزمن لتحصين أبرز أساسييه، ممن ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الكروي الجاري، حفاظا على استقرار التركيبة البشرية. وكشفت مصادر عسكرية، أن إدارة الجيش شرعت في التفاوض مع المدافع ديني بورغيس، الذي يحمل الجنسية البرتغالية ويلعب لمنتخب الرأس الأخضر، من أجل تمديدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا