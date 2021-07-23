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الرياضة

الجيش يسابق الزمن لتحصين نجومه

منذ دقيقتين
يفاوض بورغيس والداودي ويقترب من استعادة الشيبي يسابق الجيش الملكي الزمن لتحصين أبرز أساسييه، ممن ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الكروي الجاري، حفاظا على استقرار التركيبة البشرية. وكشفت مصادر عسكرية، أن إدارة الجيش شرعت في التفاوض مع المدافع ديني بورغيس، الذي يحمل الجنسية البرتغالية ويلعب لمنتخب الرأس الأخضر، من أجل تمديدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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