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وطنية

لوبي الملك البحري يعرقل أشغال البرلمان

منذ دقيقتين
اللوبي عرقل مشروع القانون الخاص بالملك البحري (أرشيف)
رئيس لجنة يختفي عن الأنظار خدمة لنافذين في الدولة نجح لوبي برلماني، مدعوم من قبل جهات نافذة من خارج المؤسسة التشريعية، في عرقلة المسار التشريعي لمشروع القانــــون رقــم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقـت للملك البحري والعمومي للدولة. وفجر 14 نائبا برلمانيا، في رسالة وجهوها إلى حبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى، أسرارأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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