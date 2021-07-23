اذاعة وتلفزيون
آيت الجاوي ينتهي من “الغادي”
انتهى المخرج لطفي آيت جاوي، قبل أيام من تصوير فيلم تلفزيوني جديد لصالح القناة “الأولى”، يحمل عنوان “الغادي”. وتشارك في الشريط التلفزيوني مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بعبد الإله عاجل وحسن فولان والمهدي فولان وفاطمة الزهراء الجوهري والسعدية أزكون وأيوب أبو النصر، وآخرين، علما أن مريم دريسي أشرفت على كتابةأكمل القراءة »
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