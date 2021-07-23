الرياضة
فرصة ثانية لإناث اليوسفية للصعود
تسنح فرصة ثانية أمام إناث أولمبيك اليوسفية لكرة السلة، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى القسم الممتاز. وتأهلت إناث الفريق اليوسفي إلى مباراة السد لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى القسم الوطني الممتاز، وأضاع فريق اليوسفية فرصة مواتية لتحقيق الصعود المباشر بعدما انهزم في نصف النهائي أمام مجد طنجة بحصة 64أكمل القراءة »
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