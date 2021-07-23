الصباح الفني
درابيل تروج لفيلمها “الكنز”
بدأت الممثلة سكينة درابيل الترويج للفيلم السينمائي بعنوان “الكنز” تتقاسم بطولته مع الممثل طارق البخاري ومن توقيع المخرج عمر غفران. ونشرت درابيل صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” رفقة الممثل طارق البخاري في إطار الترويج لفيلمها “الكنز” وكتبت عليها “رفقة العزيز ورفيق الدرب الفني طارق البخاري من تصوير الفيلم السينمائيأكمل القراءة »
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