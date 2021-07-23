وطنية
خروقات بمراجعة اللوائح الانتخابية بالحسيمة
وجه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يتعلق بالخروقات المسجلة في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية بإقليم الحسيمة، وكذا عن الإجراءات التي تنوي الداخلية مباشرتها، لتصحيح هذه الخروقات حفاظا على المكتسبات الديمقراطية بالبلاد. وأورد السؤال أن “عمليات التسجيل والتشطيب ونقل القيد في اللوائحأكمل القراءة »
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