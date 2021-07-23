حوادث
هجوم مسلح يطيح بمهاجرين
أبحاث لكشف تورط شخص في استئجارهم لحسم قضية تتعلق بنزاع عقاري باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع سبعة مهاجرين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لتورطهم في قضية تتعلق بالهجوم على عمارة سكنية ومحلات تجارية، لترويع سكانها والعاملين بها. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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