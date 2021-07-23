لا تسامح في المصالح العليا للوطن وردود صارمة في مواجهة استهداف ثوابت الأمة لم يعد المغرب مهادنا في سياسته الخارجية، يبحث عن طرق دبلوماسية ” ناعمة” و” مهذبة” لاتقاء شر الجيران، الذين حاكوا آلاف المناورات على مدى نصف قرن، وفشلوا وسيفشلون حتما، لأن قضايا الوطن عادلة وتستحق الدفاع عنها بخطةأكمل القراءة »
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