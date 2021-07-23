الرياضة
بعد تنحي أوشن… من الخليفة؟
المدير التقني قدم استقالته إثر تجريده من صلاحياته وفتحي جمال أبرز مرشح علمت «الصباح» أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انتظرت استقالة الويلزي روبرت أوشن، من منصبه مديرا تقنيا لها، منذ فترة طويلة، بسبب عدم رضاها عن أدائه، بعد التعاقد معه قبل سنتين. وعزت الجامعة في بلاغ على موقعها الإلكترونيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا