الرياضة
الناصري يمهل البنزرتي
يعقد اجتماعا مع وكيل أعماله واستئناف الاستعداد في 8 غشت أمهل سعيد الناصري، رئيس الوداد، فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، مهلة لتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق. وذكر مصدر مطلع أن الناصري حدد موعدا مع أيمن البنزرتي، وكيل أعمال المدرب، للحسم في مستقبله مع الفريق، إما بالاستمرار، أو البحث عن خليفةأكمل القراءة »
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