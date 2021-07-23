حوادث
حادثة سير تفضح خروقات
أصيب موظف بجماعة مكناس بجروح وكسور في حادثة سير خطيرة وقعت صبيحة، أول أمس (الأربعاء)، تزامنا مع يوم عيد الأضحى المبارك، على مستوى شارع بئر انزران قرب مدارة باب بوعماير. ووقع الحادث إثر فقدان السائق السيطرة على السيارة (إم روج) من نوع”داسيا لوغان»، الأمر الذي أدى إلى انحرافها عن المسارأكمل القراءة »
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