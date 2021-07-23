الأولى
قتل وذبح يوم العيد
اهتزت القنيطرة وخنيفرة والجديدة على وقع جرائم قتل بشعة ليلة ويوم عيد الأضحى، حولت استعدادات أسر وجيرانها للاحتفال إلى حزن وأسى عميقين. وحسب مصادر “الصباح”، شهدت القنيطرة جريمة قتل ليلة عيد الأضحى، على شاكلة أفلام الرعب، ذهبت ضحيتها متزوجة على يد شريك حياتها. وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الهالكة تمأكمل القراءة »
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