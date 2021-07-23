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سبيلا… مفكر الحداثة والتنوير يودعنا
رحيل أحد مؤسسي الدرس الفلسفي بالمغرب غيب الموت خلال الساعات الأولى، من صباح الثلاثاء الماضي، المفكر والفيلسوف المغربي محمد سبيلا عن سن ناهزت التاسعة والسبعين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن نقل إلى العناية المركزة لأيام بأحد مستشفيات الرباط. وشكل رحيل سبيلا خسارة كبرى للمشهد الثقافي المغربي، كما أجمعت علىأكمل القراءة »
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