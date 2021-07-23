ملف الصباح
انبعاث إفريقي
منح المغرب في السنوات الأخيرة اهتماما أكبر لعلاقاته مع القارة الإفريقية، والتي تبلورت بإحداث العديد من المشاريع الكبرى التي أعادت لإفريقيا المكانة اللائقة بها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها، التي يحاول المغرب من خلال الاستراتيجية التي يتبعها تحقيق إحداث تغييرات تجعل منها قارة قوية تتولى الدفاع عن مصالحها،أكمل القراءة »
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