حوادث
إيقاف جانحين بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالناظور، أخيرا، من خلال عملية نوعية، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقات باستعمال العنف بواسطة السلاح الأبيض. وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة الإجرامية تتكون من عدة أفراد، يقومون باستدراج ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد إيهامهم بإمكانية تهجيرهم إلى الخارج. وأضافتأكمل القراءة »
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