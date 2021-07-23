ملف الصباح
نزيف المبادلات التجارية…ساعة الحسم
اعتمد المغرب مقاربة جديدة، خلال السنوات الأخيرة، للدفاع عن مصالحه الاقتصادية والتجارية والتقليص من التداعيات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر مع بعض البلدان. وبادر وزير التجارة والصناعة إلى تقييم مختلف الاتفاقيات التي تسجل عجزا لفائدة البلدان التي وقع معها المغرب، لتحديد مكامن الخلل، واتضح أن بعض وضعيات العجز مردها ممارسات سلطاتأكمل القراءة »
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