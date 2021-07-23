ملف الصباح
انتفاضة ضد “الحكرة”
جبهات اشتغلت متزامنة ردا على ممارسات وخطابات أسقطت قناع مؤامرات تحاك في الجوار أنهت حملة بدأها المغرب منذ بداية السنة “ضسارة” الجيران باستعمال سلاح دبلوماسية الند للند، ردا على ممارسات وخطابات أسقطت قناع مؤامرات تحاك في الشرق وخطط سيطرة قادمة من الشمال. ومكنت الإستراتيجية الجديدة الهادفة إلى رسم خارطة علاقاتأكمل القراءة »
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