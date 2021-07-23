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فاس… ضربة “الفاس فالراس”
غضب على حصيلة التنمية في عهد المجالس المتعاقبة وشباب المدينة يتطلعون إلى الأفضل ليس أوجع لإنسان من أثر ضربة “فأس فالراس”. قد تقتل أو تشل أو تتسبب في خلل عضوي يعيق الحركة العادية للمضروب. وذاك ما ينطبق على فاس المتوجعة من ضربات عقود، قصمت ظهر التنمية فيها وحولتها من مدينةأكمل القراءة »
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