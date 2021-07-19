الصباح الفني
لقطات
قميص لتبريد الجسم ابتكر باحثون في جامعتين صينيتين قميصا زهيد الثمن، لتبريد الجسم، يعتمد على خصائص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من جلد الإنسان في نطاق متوسط. وأشارت مجلة “العلوم” إلى أن الباحثين انطلقوا من خبرة زملائهم في جامعة ستانفورد الأمريكية، الذين ابتكروا قبل خمس سنوات نسيجا من دقائق مانوية، سمكهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا