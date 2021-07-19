حوادث
إيقاف سارق محفظة مهاجر
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، شابا عمره 29 سنة، بعد اعتقاله لتورطه في قضية سرقة من داخل سيارة، طالت مبلغا ماليا مهما بالعملة الصعبة والوطنية، إثر أبحاث فتحتها بناء على شكاية عامل مهاجر تعرضت سيارته للسرقة. واستغل المتهم الذي له سوابق متعددة، خلو المكان المركونةأكمل القراءة »
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