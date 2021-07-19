الصباح الفني
المهدي عبده: البقاء للأصلح
أنهيت تسجيل أغنية “فينك يا غالي” رفقة شقيقتك عائشة الوعد، وهي من التراث التونسي، ما هي أسباب نزول اختيار هذه الأغنية؟ الاختيار أصلا منسجم مع توجهنا معا في الاشتغال على الأغاني الطربية، واستعادتها بين الفينة والأخرى، وسبق أن أديت رفقة شقيقتي العديد من الأغاني في هذا السياق منها المحاورة الغنائيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا