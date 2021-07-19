الرياضة
مرسيل: سأعود أقوى
مدافع أولمبيك خريبكة قال إنه استفاد كثيرا من كركاش قال ياسين مرسيل، مدافع أولمبيك خريبكة، إنه استرجع كل مؤهلاته، وبات جاهزا، للعودة بشكل أقوى خلال الموسم المقبل، بعد شفائه من الإصابة. وأضاف مرسيل، في حوار مع «الصباح»، أنه لا يخشى المنافسة مع باقي المدافعين، إذ يتوفر على إمكانيات ترشحه ليكونأكمل القراءة »
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