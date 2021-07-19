الرياضة
أندية السلة تطالب بالحجر على منحة الجامعة
هددت أندية السلة عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بمقاضاته أمام محكمة جرائم الأموال، في حال صرفه منحة الجامعة الملكية المغربية للعبة. وعلمت “الصباح”، أن أندية السلة أكدت أنها لن تسمح بصرف الفردوس منحة الجامعة، بعد أن أشار إلى ذلك في العديد من خرجاته، من أجل دعم الجامعات التي تواجهأكمل القراءة »
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