الصباح الفني
مؤثرون في “تحدي الخير”
اختار عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المشاركة في حملة “تحدي الخير”، التي أطلقت قبل الأيام، بهدف دعم الاسر المعوزة ومساعدتها على اقتناء أضحية العيد. وتعرف الحملة التي أطلقتها جمعية “عطاء”، انخراط مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا متابعيهم إلى الانخراط في التحدي، من أجل تحقيق الهدف، الذيأكمل القراءة »
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